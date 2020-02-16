В России предложили провести

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16 февраля 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект о так называемой гаражной амнистии, с помощью которой владельцы незарегистрированных гаражей и земельных участков смогут их оформить.

Согласно данным Единого госреестра недвижимости, свыше 3,5 млн гаражей не зарегистрированы. При этом в текущем законодательстве нет понятия "гараж", что усложняет процесс их оформления, отметили в Росреестре.

Если же законопроект будет согласован, то будет составлен список документов, подтверждающих право владения: длительное использование, ранее полученное решение, выплата пая или документы, подтверждающие оплату платежей.

Под действие нового закона также попадают и машино-места в коллективном гаражном комплексе. Данный законопроект разрабатывался около двух лет. Финальный же старт "гаражной амнистии" запланирован на 2021 год.

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