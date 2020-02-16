Все новости >>

//Общество 13+

В России предложили провести "Гаражную амнистию"

, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

В России предложили провести
фото: pixabay.com

Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект о так называемой гаражной амнистии, с помощью которой владельцы незарегистрированных гаражей и земельных участков смогут их оформить.

Согласно данным Единого госреестра недвижимости, свыше 3,5 млн гаражей не зарегистрированы. При этом в текущем законодательстве нет понятия "гараж", что усложняет процесс их оформления, отметили в Росреестре.

Если же законопроект будет согласован, то будет составлен список документов, подтверждающих право владения: длительное использование, ранее полученное решение, выплата пая или документы, подтверждающие оплату платежей.

Под действие нового закона также попадают и машино-места в коллективном гаражном комплексе. Данный законопроект разрабатывался около двух лет. Финальный же старт "гаражной амнистии" запланирован на 2021 год.

Накануне в Подмосковье полицейские обнаружили мастерскую по разборке краденых авто. Сотрудникиправоохранительных органов задержали людей, которые подозреваются в совершении краж дорогостоящих автомобилей.

АС

//картина дня

В мире

"Первый в мире комик, который умеет пародировать самого себя в будущем", - оценила "украинский феномен" Зеленского Ольга Скабеева

Российская телеведущая Ольга Скабеева считает, что в президентстве Владимира Зеленского заметен "украинский феномен". Скабеева опубликована ролик, как Зеленский пародировал президента Украины.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти оставить претензии на полуостров и не вынашивать "фантомные планы" по созданию новой международной площадки для его возвращения.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти оставить претензии на полуостров и не…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, а в наушниках вместо перевода с английского…

//новости ан

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Украины Владимира Зеленского забыть о Крыме, провести всеукраинский референдум…

//новости ан

В Москве мужчина напал на прихожан во время утренней службы в храме Святителя Николая в Покровском. Инцидент произошел в воскресенье. Приехавший из Липецкой области…

Ученые из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии провели исследование и доказали, что благодаря дневному сну риск сердечных приступов у людей, которые несколько…

//новости ан

В Русской православной церкви раскртиковали женщин, живущих с мужчинами без регистрации брака в ЗАГСе и без венчания. "Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка"…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Специалисты из Центра экологических исследований имени Гельмгольца рекомендуют беременным женщинам не использовать косметику с содержанием парабенов из-за возможности…

//новости ан

Знаменитая российская актриса Мария Голубкина заявила, что намерена стареть естественно и не прибегать к помощи косметологов. Артистка опубликовала фотографию, на которой…