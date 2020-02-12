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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Подмосковье: полицейские обнаружили мастерскую по разборке краденых авто

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mvdmedia

Подмосковье: полицейские обнаружили мастерскую по разборке краденых авто
Фото: pixabay.com

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Вологодской и Калужской областей задержали людей, которые подозреваются в совершении краж дорогостоящих автомобилей.

Злоумышленники проникали в машины и с помощью специального оборудования совершали их хищение. В автосервисе, расположенном в Домодедовском районе Московской области, транспортные средства разбирались на запчасти, после чего сбывались через Интернет.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление соучастников и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

АГ

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