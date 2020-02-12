Подмосковье: полицейские обнаружили мастерскую по разборке краденых авто

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12 февраля 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mvdmedia

Фото: pixabay.com

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Вологодской и Калужской областей задержали людей, которые подозреваются в совершении краж дорогостоящих автомобилей.

Злоумышленники проникали в машины и с помощью специального оборудования совершали их хищение. В автосервисе, расположенном в Домодедовском районе Московской области, транспортные средства разбирались на запчасти, после чего сбывались через Интернет.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление соучастников и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.