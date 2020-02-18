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В МВД озвучили причину отставки начальника московской полиции

, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В МВД озвучили причину отставки начальника московской полиции
фото: Сергей Плахих, сайт МВД РФ

Источник в правоохранительных органах назвал причину, из-за которой генерал-майор Сергей Плахих, подал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве - начальника столичной полиции. Известно, что он занимает этот пост с 2017 года.

«По семейным обстоятельствам», - уточнил собеседник.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин заявил, что Плахих подал в отставку в связи с выходом на пенсию. Однако, когда именно будет подписано заявление, пока неизвестно. 

Кроме того, претендентом на место начальника полиции может быть руководитель управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы, генерал-майор Игорь Зиновьев.

БА

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