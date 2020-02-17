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Начальник столичной полиции планирует уйти в отставку

, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Начальник столичной полиции планирует уйти в отставку
фото: Сергей Плахих, сайт МВД РФ

В СМИ появилась информация о том, что генерал-майор Сергей Плахих подал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве - начальника столичной полиции. Отмечается, что источник, близкий к ситуации, информацию подтвердил.

Собеседник отметил, что Плахих подал заявление в связи с выходом на пенсию. Однако, когда именно будет подписан рапорт, пока неизвестно.

Источник в ведомстве предположил, что претендентом на место начальника полиции может быть руководитель управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы, генерал-майор Игорь Зиновьев.

Известно, что Сергей Плахих занял должность начальника столичной полиции  в 2017 году.

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БА

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