Путин принял отставку губернатора Калужской области Артамонова

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13 февраля 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Владислава Шапшу временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области, приняв в четверг, 13 февраля, отставку Анатолия Артамонова.

Соответствующий указ опубликован сегодня пресс-службой на официальном сайте Кремля: "Принять отставку губернатора Калужской области Артамонова А.Д. по собственному желанию", - говорится в данном документе.

Артамонов занимал должность губернатора с ноября 2000 года. Он является вторым по продолжительности пребывания на посту главой российского региона после губернатора Белогородской области Евгения Савченко.

Ранее в текущем месяце глава российского государства назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. 6 февраля Владимир Путин провел рабочую встречу с Махониным.