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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Путин назначил врио главы Пермского края

, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

Путин назначил врио главы Пермского края
фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. 6 февраля глава государства провёл рабочую встречу с Махониным.

"В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Пермского края Решетникова М.Г., постановляю назначить Махонина Дмитрия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Пермского края", – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Максим  Решетников в январе назначен Министрм экономического развития Российской Федерации.

Махонин будет исполнять обязанности губернатора до вступления в должность лица, избранного на этот пост.
Ранее он возглавлял управление регулирования ТЭК и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы.

ИЧ

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