Путин назначил врио главы Пермского края

Президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. 6 февраля глава государства провёл рабочую встречу с Махониным.
"В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Пермского края Решетникова М.Г., постановляю назначить Махонина Дмитрия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Пермского края", – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.
Максим Решетников в январе назначен Министрм экономического развития Российской Федерации.
Махонин будет исполнять обязанности губернатора до вступления в должность лица, избранного на этот пост.
Ранее он возглавлял управление регулирования ТЭК и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы.