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В Совете Федерации одобрили организацию работы членов Кабмина в регионах

, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

В Совете Федерации одобрили организацию работы членов Кабмина в регионах
Фото: сайт Совета Федерации РФ

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает важной и своевременной инициативу премьер-министра Михаила Мишустина об организации работы членов правительства в регионах.

«Мы полностью поддерживаем такой подход», – заявил сенатор.

По его словам, работа в субъектах Федерации для членов правительства должна показать внимание к реальным проблемам людей и «способствовать выравниванию качества жизни в различных регионах страны».

Ранее сообщалось, что председатель правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьерам чаще посещать проблемные регионы.

ДВа

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