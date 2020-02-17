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Мишустин поручил вице-премьерам чаще посещать проблемные регионы

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Мишустин поручил вице-премьерам чаще посещать проблемные регионы
Фото: сайт правительства РФ

Чтобы понимать реальную ситуацию на местах, там нужно бывать как можно чаще – об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на оперативном совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что и сам продолжит поездки по регионам, и «просил бы своих замов, а также министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы».

«Чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день. Это абсолютно конкретные запросы, в концентрированном виде они сформулированы в национальных проектах. Их выполнение тоже должно быть не «бумажным», – заявил премьер.

Он поручил членам правительства посещать регионы, в первую очередь проблемные, и докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют помощи федерального центра. Министры и руководители главков должны подготовить график поездок.

Особый акцент будет сделан на посещении тех регионов, где сложилась непростая социально-экономическая ситуация.

Ранее сообщалось, что министры – кураторы российских регионов ушли в отставку с плохими результатами.

ДВа

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