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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Министры–кураторы российских регионов ушли в отставку с плохими результатами

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Министры–кураторы российских регионов ушли в отставку с плохими результатами

Для улучшения социально-экономической политики в ряде регионов экс-премьер России Дмитрий Медведев назначал кураторов из состава министров. Однако такое решение не привело к положительным результатам. Доходы населения в этих регионах не только не увеличились, но и заметно сократились.

Теперь отстающими регионами будут заниматься парламентарии. Для лузеров разработаны социальные программы, которые согласуются в Государственной Думе. В течение года парламент будет контролировать ситуацию в проблемных регионах. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь их к участию во всех федеральных программах.

В отстающих субъектах низкие доходы, высокий уровень безработицы, недостаток инвестиций.

Парламентарии теперь будут учитывать конкурентные преимущества конкретного региона, а также создавать особые экономические зоны в округах. Кураторство министров ни к чему хорошему не привело. Среднедушевой доход населения при этом даже сократился. Ответственность за провал программы никто из бывших министров не понёс. Весь кабмин ушёл в отставку, оставив регионы в ещё более худшем положении.

ПВ

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