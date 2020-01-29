Министры–кураторы российских регионов ушли в отставку с плохими результатами

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29 января 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Для улучшения социально-экономической политики в ряде регионов экс-премьер России Дмитрий Медведев назначал кураторов из состава министров. Однако такое решение не привело к положительным результатам. Доходы населения в этих регионах не только не увеличились, но и заметно сократились.



Теперь отстающими регионами будут заниматься парламентарии. Для лузеров разработаны социальные программы, которые согласуются в Государственной Думе. В течение года парламент будет контролировать ситуацию в проблемных регионах. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь их к участию во всех федеральных программах.



В отстающих субъектах низкие доходы, высокий уровень безработицы, недостаток инвестиций.



Парламентарии теперь будут учитывать конкурентные преимущества конкретного региона, а также создавать особые экономические зоны в округах. Кураторство министров ни к чему хорошему не привело. Среднедушевой доход населения при этом даже сократился. Ответственность за провал программы никто из бывших министров не понёс. Весь кабмин ушёл в отставку, оставив регионы в ещё более худшем положении.



