Сразу три ведомства проверят на предмет экстремизма высказывание протоиерея Смирнова

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17 февраля 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

Юрист Екатерина Гордон обратилась в полицию, прокуратуру и главное СУ СК по Москве с просьбой проверить высказывания протоиерея Дмитрия Смирнова о гражданском браке на предмет экстремизма.

Она считает, что в словах Смирнова есть признаки деяния, предусмотренного статьей 282 УК РФ («Возбуждение ненависти, либо вражды».

В тексте заявления говорится, что во время встречи с представителями православного сообщества протоиерей Димитрий Смирнов, являясь официальным представителем РПЦ сравнил состоящих в гражданском браке женщин с «бесплатными проститутками», тем самым, допустив публичное оскорбление социальной группы.

Гордон отметила, что в прокуратуре, ГСУ СК и ГУ МВД Москвы ее заявление зарегистрировали в установленном законом порядке.

Накануне протоиерей Смирнов объяснил слова о сожительницах и лёгком поведении.