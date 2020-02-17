Сразу три ведомства проверят на предмет экстремизма высказывание протоиерея Смирнова

Юрист Екатерина Гордон обратилась в полицию, прокуратуру и главное СУ СК по Москве с просьбой проверить высказывания протоиерея Дмитрия Смирнова о гражданском браке на предмет экстремизма.
Она считает, что в словах Смирнова есть признаки деяния, предусмотренного статьей 282 УК РФ («Возбуждение ненависти, либо вражды».
В тексте заявления говорится, что во время встречи с представителями православного сообщества протоиерей Димитрий Смирнов, являясь официальным представителем РПЦ сравнил состоящих в гражданском браке женщин с «бесплатными проститутками», тем самым, допустив публичное оскорбление социальной группы.
Гордон отметила, что в прокуратуре, ГСУ СК и ГУ МВД Москвы ее заявление зарегистрировали в установленном законом порядке.
Накануне протоиерей Смирнов объяснил слова о сожительницах и лёгком поведении.