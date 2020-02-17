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Прививки от гепатита А, ВПЧ и клещевого энцефалита предлагают сделать обязательными

, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

Прививки от гепатита А, ВПЧ и клещевого энцефалита предлагают сделать обязательными
Фото: соцсети

Заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль считает, что вакцины от гепатита А, папилломавирусной инфекции (ВПЧ) и клещевого энцефалита для эндемичных регионов следует включить в национальный календарь прививок.

«У нас в России создана уникальная система организации вакцинопрофилактики. В Стратегии – 2035 есть предложение расширить Национальный календарь прививок. Включить в него вакцинацию против ротавирусной инфекции, ветряной оспы и гемофильной инфекции для всех детей, а не только для групп риска. Но надо думать и над дальнейшим расширением этого списка – ввести в него еще ряд заболеваний, таких как гепатит А, папилломавирусная инфекция, клещевой энцефалит для эндемичных регионов», – сказал Огуль на парламентских слушаниях по теме иммунопрофилактики, прошедших в Госдуме.

Депутат отметил необходимость повсеместно ввести электронные паспорта прививок для детей. На такой шаг, по его словам, уже пошла Москва. Кроме этого, он предлагает поддержать отечественного производителя вакцин.

Ранее с идеей включения прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ) в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи выступал также член комитета по охране здоровья Борис Менделевич. Минздрав РФ эту идею поддержал.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые назвала сознательный отказ от вакцинации одной из глобальных угроз человечеству.

Ранее сообщалось, что СК выявил более 2 тысяч случаев фальшивых прививок детей в Москве.

ДВа

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