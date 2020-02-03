СК выявил более 2 тысяч случаев фальшивых прививок детей в Москве

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3 февраля 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

СК РФ выявил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве. По данным следствия, злоумышленники из числа сотрудников столичной поликлиники наживались за счет мошенничества при вакцинации детей.

"Дело было возбуждено 1 февраля этого года в отношении неустановленных лиц из числа руководства ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 11", - сообщил неназванный источник в Следственном комитете, передает РБК.

По словам источника, в учреждении были обнаружены более двух тысяч медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации. Фактически, как утверждается, эти прививки детям не делали.

Стоимость одной вакцинации по полису ОМС составляет 251 рубль, таким образом, бюджету был причинен ущерб в размере более 532 тысяч рублей. В настоящий момент устанавливаются подозреваемые в совершении этого преступления.

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