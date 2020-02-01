Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Медики рассказали, как отличить коронавирус от гриппа

, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Медики рассказали, как отличить коронавирус от гриппа
фото: Peng Ziyang/Xinhua/globallookpress.com

Согласно данным медиков, симптомы нового коронавируса схожи с простудными заболеваниями. У человека наблюдается повышение температуры, сухой кашель, общая усталость и одышка. Однако, есть и различия.

В частности, основное отличие заключается в том, что при новом коронавирусе 2019-nCoV у заболевшего нет насморка. Данный факт объясняется тем, что новый тип "китайской" пневмонии поражает нижние дыхательные пути.

Стоит также отметить, что первые признаки заболевания новым видом коронавируса появляются лишь через четырнадцать суток после заражения, а не спустя пару дней, как это происходит в случае с гриппом или ОРВИ.

Чтобы своевременно отличить грипп от коронавируса, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. При помощи специального обследования врач поставит правильный диагноз и назначит необходимое лечение.

Ранее, как сообщали в субботу  "Аргументы недели", эксперты рассказали, способна ли медицинская маска защитить от коронавируса. По мнению специалистов, это не самый эффективный способ защиты от опасности.

АС

//картина дня

Наталья Поклонская в связи с темой распространения китайского коронавируса обратила внимание общественности на проблемы в российском здравоохранении. По данному вопросу…

Российский вирусолог, заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов прокомментировал появившуюся версию об искусственном происхождении коронавируса 2019-nCoV.

Российский вирусолог, заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов прокомментировал…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Суд Калужской области поставил, что 30-летняя проститутка должна заплатить клиенту штраф в 100 тысяч рублей за ложные обвинения в изнасиловании и столько же за причинения…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Видеозапись, как безногий мужчина в больнице ползет по коридору к медицинскому посту, возмутило пользователей сети. Судя по подписи к видео, инцидент произошел в Башкирии…

//новости ан