Медики рассказали, как отличить коронавирус от гриппа

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1 февраля 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Peng Ziyang/Xinhua/globallookpress.com

Согласно данным медиков, симптомы нового коронавируса схожи с простудными заболеваниями. У человека наблюдается повышение температуры, сухой кашель, общая усталость и одышка. Однако, есть и различия.

В частности, основное отличие заключается в том, что при новом коронавирусе 2019-nCoV у заболевшего нет насморка. Данный факт объясняется тем, что новый тип "китайской" пневмонии поражает нижние дыхательные пути.

Стоит также отметить, что первые признаки заболевания новым видом коронавируса появляются лишь через четырнадцать суток после заражения, а не спустя пару дней, как это происходит в случае с гриппом или ОРВИ.

Чтобы своевременно отличить грипп от коронавируса, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. При помощи специального обследования врач поставит правильный диагноз и назначит необходимое лечение.

Ранее, как сообщали в субботу "Аргументы недели", эксперты рассказали, способна ли медицинская маска защитить от коронавируса. По мнению специалистов, это не самый эффективный способ защиты от опасности.