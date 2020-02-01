Медик оценил эффективность маски против коронавируса

Эксперты рассказали, может ли медицинская маска защитить от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Express. По мнению специалистов, это не самый эффективный способ защиты от опасности.
Доктор Джейк Даннинг в интервью изданию рассказал, что использование такого средства защиты необходимо только в стенах медучреждения. Причем, она должна быть правильно надета - плотно прилегать к лицу. Также маску необходимо часто менять.
Маска, в первую очередь, необходима врачам, занимающимся лечением, и тем пациентам, кто уже инфицирован вирусом, добавляет эксперт: "Лучше уделять первостепенное внимание личной гигиене, дыханию и чистоте рук", - посоветовал специалист.
Напомним, как ранее сообщали АН, за последнюю неделю на территории России резко увеличились цены на медицинские маски. Стремительный рост стоимости масок связан с новым коронавирусом, который получил активное распространение в Китае.