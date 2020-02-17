Депутаты определились с датой присвоения звания «Город трудовой доблести»

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17 февраля 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

На этой неделе депутаты рассмотрят ряд законопроектов, среди которых и о присвоении российским городам почетного звания «Город трудовой доблести».

Как сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, внесенный президентом России законопроект о звании «Город трудовой доблести» будет рассмотрен во втором чтении.

«Документ предлагает тем городам, которые большей частью находились в тылу, и в которых были развернуты предприятия по выпуску продукции для нужд фронта в тех случаях, если эти предприятия либо работники этих предприятий были награждены государственными наградами, либо есть иные факты, засвидетельствовавшие массовый трудовой героизм жителей этих городов, быть выдвинутыми на звание «Город трудовой доблести», – пояснил Исаев.

По его словам, такое звание будет присваиваться ежегодно перед 1 Мая.