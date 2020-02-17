За призывы к отказу от вакцинации могут начать наказывать

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17 февраля 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в ходе парламентских слушаний в Госдуме предложил ввести меры ответственности за публичные призывы к отказу от вакцинации.

По его словам, возможная степерь ответственности уже обсуждается внутри ведомства. Также наказание может появиться и за распространение "недостоверной и ненаучной информации о прививках".

Отдельно Брико упомянул о родителях, которые отказываются вакцинировать детей в целях профилактики, а также о медработниках, распространяющих информацию о прививках,противоречащую принципам доказательной медицины.