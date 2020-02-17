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В Думу внесли пакет законопроектов о покупке правительством акций Сбербанка

, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

В Думу внесли пакет законопроектов о покупке правительством акций Сбербанка
Фото: сайт Госдума РФ

Инициатива предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет ЦБ в (50% плюс одна акция) будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «часть дохода, полученного Банком России от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России», в сумме, превышающей 700 млрд рублей, перечисляется в федеральный бюджет. Это произойдет до 1 июня 2020 года. В 2021 и 2022 годах соответственно 500 млрд рублей, 650 млрд рублей и 400 млрд рублей, а оставшаяся часть – в 2023 году».

Также говорится, что документ «направлен на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа».

Второй законопроект пакета разработан в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли участия Банка России в капитале ПАО «Сбербанк России».

Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал сумму, которую государство заплатит за пакет акций Сбербанка.

ДВа

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