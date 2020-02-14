Силуанов назвал сумму, которую государство заплатит за пакет акций Сбербанка

//Общество 13+

14 февраля 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт правительства РФ

«Стоимость пакета акций Сбербанка – около 2,5 трлн рублей. Это тот актив, который будет приобретаться за счёт Фонда национального благосостояния , – сказал министр финансов РФ Антон Силуанов после заседания правительства.

Он также объяснил, для чего это делается.

«Во-первых, это доходная инвестиция для государства. Во-вторых, Центральный банк получает прибыль от этой сделки. И эту прибыль мы используем в бюджете для финансирования мероприятий, которые предусмотрены в послании президента. То есть решается сразу несколько вопросов. Первое – надёжность вложения средств Фонда национального благосостояния: получаем хороший актив, который платит нам дивиденды и приносит доходность. Второе. Мы за счёт прибыли, которая образуется у Центрального банка, получаем доходы в бюджет в течение нескольких лет и направляем их на финансирование мероприятий по реализации послания», – сказал министр финансов.

Он также отметил, что теперь появляется возможность докапитализировать институты развития, в первую очередь Внешэкономбанк, который имеет ресурсы Центробанка. Кроме этого, решается конфликт интересов, когда регулятор – Центральный банк надзирает за коммерческими банками и у него в собственности находится один из коммерческих банков, над которым он тоже осуществляет надзор.

«Мы лишаем Центральный банк этого противоречия, и теперь Сбербанк будет находиться уже в ведении правительства Российской Федерации», – пояснил Силуанов.

По его словам, политика, которая проводилась Центральным банком – как акционером по отношению к Сбербанку, – не будет меняться.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин и Герман Греф обсудили продажу Сбербанка.