Мишустин и Греф обсудили продажу Сбербанка

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12 февраля 2020, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, фото: globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, на которой они обсудили покупку правительством контрольного пакета акций кредитной организации у Центробанка.

Мишустин выразил надежду, что Сбербанк станет еще удобнее для вкладчиков. Для этого необходимо эффективно применять электронные сервисы и технологии. Это может стать хорошей основной для построения цифровой платформы государства.

В свою очередь, Греф отметил, что покупка правительством контрольного пакета акций Сбербанка была одобрено большинством инвесторов, и что будущая продажа акций уже дает плоды: стоимость остальных ценных бумаг Сбербанка выросла на 1-2%.

Напомним, ранее сегодня "Аргументы недели" писали, что российское правительство собирается выкупить долю Центрального банка в ПАО "Сбербанк России". Об этом в среду, 12 февраля, сообщили журналистам в российском Министерстве финансов.