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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Экономика 13+

Контрольный пакет акций Сбербанка отойдет правительству

, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]

Контрольный пакет акций Сбербанка отойдет правительству
фото: соцсети

Правительство собирается выкупить долю Центрального банка в Сбербанке. Об этом сегодня сообщили журналистам в российском Министерстве финансов.

Средства на покупку пакета Банка России будут выделены из Фонда национального благосостояния (ФНБ), акции приобретут за счет ликвидных средств по рыночной стоимости.

В Минфине отметили, что при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа возникает конфликт интересов и продажа акций сможет решить эту проблему.

Доля ЦБ в Сбербанке будет продаваться поэтапно, несколькими лотами. Количество лотов и скорость реализации сделки будут зависеть от наполнения Фонда, пишет РБК.

Предполагается, что дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам прошедшего года сильно превысит цену заимствований на рынке облигаций федерального займа.

АС

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