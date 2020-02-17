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Уголовную ответственность за невыплату зарплаты предлагают отменить

, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Уголовную ответственность за невыплату зарплаты предлагают отменить
Фото: Pixabay

Рабочая группа Госсовета во главе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым предлагает частичную декриминализацию законодательства об экономических преступлениях.

В частности, речь идет об отмене статьи Уголовного кодекса «Невыплата зарплаты» (145.1 УК, которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет), а также исключение уголовной ответственности за неисполнение контрактов.

«Следует точнее разграничивать гражданско-правовые споры и преступления в сфере экономики, особенно в случае с неисполнением контрактов в силу факторов, не связанных с наличием умысла», говорится в пояснительной записке.

Кроме этого, предлагается ввести наказания для следователей за необоснованные экономические уголовные дела, а для судей – за аресты по ним.

Ранее Госдума одобрила смягчение статьи о преступном сообществе для бизнеса.

ДВа

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