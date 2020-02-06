Бизнес могут перестать «кошмарить» статьей об организации преступного сообщества

//Общество 13+

6 февраля 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В Совете Федерации предлагают в самое ближайшее время принять законопроект, ограничивающий применение статьи 210 УК РФ к бизнесу.

«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, а также комитеты Совета Федерации – соисполнители поддержали без замечаний представленный проект федерального закона», – уточнил председатель профильного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Законопроект предусматривает, что «что учредители, руководители и работники юридического лица, руководители и сотрудники его структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по этой статье только в силу организационно-штатной структуры этого юридического лица, его структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской или иной экономической деятельности».

Ранее сообщалось, что беременным могут смягчить наказание за нетяжкие преступления.