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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Бизнес могут перестать «кошмарить» статьей об организации преступного сообщества

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

Бизнес могут перестать «кошмарить» статьей об организации преступного сообщества
Фото: Pixabay

В Совете Федерации предлагают в самое ближайшее время принять законопроект, ограничивающий применение статьи 210 УК РФ к бизнесу.

«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, а также комитеты Совета Федерации – соисполнители поддержали без замечаний представленный проект федерального закона», – уточнил председатель профильного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Законопроект предусматривает, что «что учредители, руководители и работники юридического лица, руководители и сотрудники его структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по этой статье только в силу организационно-штатной структуры этого юридического лица, его структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской или иной экономической деятельности».

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ДВа

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