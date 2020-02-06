Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Беременным могут смягчить наказание за нетяжкие преступления

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Беременным могут смягчить наказание за нетяжкие преступления
Фото: соцсети

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в Уголовный кодекс. В соответствии с ними не отбытая часть наказания для беременных женщин и для женщин с ребенком до 3 лет может быть заменена более мягким видом наказания.

Правда, случиться это может только после фактического отбытия не менее четверти срока. То же положение же касается и условно-досрочного освобождения.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что количество осужденных за преступления небольшой тяжести беременных женщин, а также женщин, имеющих детей до 3 лет, находящихся в доме ребенка при исправительном учреждении, незначительно.

ДВа

//картина дня

Общество

В Госдуме поддержали законопроект об общефедеральной Минуте молчания

В Госдуме поддержали законопроект об общефедеральной Минуте молчания

Госдума приняла в первом чтении законопроект, дополняющий действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и предлагающий проведение общефедеральной Минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня.

В Росстате подсчитали, какие российские регионы лидируют по дефициту врачей. Оказывается, на конец 2018 года в России наблюдалась нехватка порядка 50 тысяч врачей и столько же сотрудников медперсонала.

В Росстате подсчитали, какие российские регионы лидируют по дефициту врачей. Оказывается, на конец 2018 года в России…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан