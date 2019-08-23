Медики рассказали, как беременные разговаривают с плодом

Американские исследователи выяснили, как происходят коммуникации между матерью и плодом. Об этом сообщили специализированные издания. Открытие поможет предотвратить преждевременные роды.

Общение между матерью и неродившимся ребенком происходит посредством экзосом. Именно они сигнализируют о том, что плод полностью созрел. После этого запускается механизм родов.

Медики обещают разработать новые методики лечения преждевременных родов. Главной их причиной является воспаление экзосом. В настоящее время лечению этот процесс не поддается.