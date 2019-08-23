Медики рассказали, как беременные разговаривают с плодом
23 августа 2019, 12:58 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Американские исследователи выяснили, как происходят коммуникации между матерью и плодом. Об этом сообщили специализированные издания. Открытие поможет предотвратить преждевременные роды.
Общение между матерью и неродившимся ребенком происходит посредством экзосом. Именно они сигнализируют о том, что плод полностью созрел. После этого запускается механизм родов.
Медики обещают разработать новые методики лечения преждевременных родов. Главной их причиной является воспаление экзосом. В настоящее время лечению этот процесс не поддается.