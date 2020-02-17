В Новороссийске придумали способ борьбы с незаконными уличными объявлениями

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17 февраля 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: соцсети

В Новороссийске планируют запустить систему автодозвона владельцам незаконных уличных объявлений.

Номера, напечатанные на объявлениях, внесут в общую базу нарушителей. Затем телефоны поставят на бесконечный автодозвон от робота, который будет оповещать о нарушении закона о рекламных объявлениях.

Метод не новый и изначально появился в Китае, отсюда и его название. Тем не менее, уточнили в администрации, он уже использовался в некоторых российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, и показал свою эффективность. Подобная система работает и в столице Кубани.

В мэрии Новороссийска пояснили, что после того, как оказавшийся в черном списке человек придет в администрацию, ему предоставят фотографии с нарушениями. Как только он их исправит, робот перестанет ему звонить.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске ограбили ювелирный магазин с многоуровневой системой сигнализации.