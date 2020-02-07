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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Новороссийске ограбили ювелирный магазин с многоуровневой системой сигнализации

, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorod-novoross

В Новороссийске ограбили ювелирный магазин с многоуровневой системой сигнализации
Фото: Pixabay

В главном портовом городе юга России ограбили старейший ювелирный магазин. Полиция выясняет, каким образом грабители проникли внутрь.

Специалисты говорят, что попасть в магазин можно только двумя способами: либо разбив витрину, либо с заднего входа. Сообщается, что на потолке, который отделяет жилые квартиры от ювелирного магазина, натянута специальная защитная сетка с сигнализацией, через которую не пролезть. Также в здании многоуровневая система сигнализации.

«Это говорит только о том, что работали профессионалы, которые долго изучали систему защиты, и планировали преступление», – считают в новороссийской полиции.

По факту ограбления началось следствие, полиция продолжае поиск грабителей.

ДВа

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