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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В Москве грабители в масках отняли у безработного 9,5 миллиона рублей

, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Москве грабители в масках отняли у безработного 9,5 миллиона рублей
рубли, pixabay.com

Двое грабителей в медицинских масках напали на безработного мужчину на юго-востоке Москвы. Согласно последней информации, злоумышленники избили гражданина и отобрали у него сумку с деньгами.

Установлено, что нападение было совершено в подъезде дома в Ставропольском проезде. Пострадавший мужчина обратился к врачам после случившегося.

Отмечается, что нападавшие похитили у гражданина 1 миллион рублей и 135 тысяч долларов. По факту данного инцидента к настоящему моменту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный в особо крупном размере". Злоумышленников ищут.

ЕТ

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