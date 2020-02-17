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Жуткие нападки на московский патриархат были подогреты Госдепартаментом США

, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

Жуткие нападки на московский патриархат были подогреты Госдепартаментом США
Photographer: © Konstantin Kokoshkin

"Мы замечаем в ряде СМИ, интернете и в сфере культуры проявления, которые трудно назвать иначе, чем попыткой воздействовать извне на духовную сферу российской жизни, - говорит в эксклюзивном интервью "Аргументам недели" заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

- Раскол в Украине и жуткие нападки на московский патриархат были ими подогреты. Есть прямые доказательства того, что это было сделано при координации с Госдепартаментом США.

Так, бывший посол США на Украине, который де-факто руководил майданом, переезжает в Грецию, и вскоре начинаются у Русской Православной Церкви проблемы с Афоном. И американцы даже не скрывают свой интерес в подобных вопросах.

Или возьмем сферу экологии − это серьезное поле битвы идеологии и финансов, за национальные и корпоративные интересы. России наносится материальный ущерб в результате псевдоэкологической активности. Сколько препонов ставилось на пути «Северному потоку-2»? Сколько раз не давали открыть на территории РФ заводы, с должным образом подготовленными производственными мощностями, закрывая, однако, глаза на старые предприятия, которые наносят огромный ущерб экологии?"

Подробности читайте в интервью сенатора Андрея Климова "Аргументам недели".

ПВ

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