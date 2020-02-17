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«Умные» камеры видеонаблюдения должны обезопасить курортный Железноводск

, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

«Умные» камеры видеонаблюдения должны обезопасить курортный Железноводск
Фото: соцсети

В городе Железноводске в Ставропольском крае установили более 20 «умных» платформ с функцией распознавания лиц.

Устройство фиксирует объект, обрабатывает информацию и передаёт в ситуационный центр. Если этот человек есть в базе данных правоохранителей, система подает сигнал. Кроме этого, в Железноводске появились камеры, считывающие номерные знаки автомобилей.

По данным местных властей, всего в рамках проекта «Умный Железноводск» за порядком будут следить 78 современных камер видеонаблюдения. Это поможет обезопасить здравницу, население которой в разы меньше числа приезжающих сюда на отдых и лечение.

ДВа

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