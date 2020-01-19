Эксперты назвали самые популярные российские здравницы

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19 января 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

Лечебные курорты Крыма, Ставрополья и Кубани стали самыми популярными российскими здравницами.

Российские курорты зарабатывают всего 5% валового регионального продукта

Эксперты НИИ реабилитации и курортологии отмечают, что в Краснодарском крае наиболее популярны Анапа, Сочи, Горячий Ключ, Ейск, а также курорты рядом с Геленджиком и Туапсе.

В Ставропольском крае специалисты выделяют особо охраняемый регион Кавказские Минеральные Воды, объединяющий такие города, как Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки.

В Крыму популярностью пользуются Евпатория, Саки, Феодосия, Крымское приморье и южный берег Крыма.

По данным специалистов, в 2019 году в российских санаторно-курортных организациях отдохнули 6,4 млн человек, среди которых 1,5 миллиона – дети.