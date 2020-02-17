Эксперт объяснил опасность конкурсов по скоростному поглощению пищи

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17 февраля 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Директор ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк перечислил опасности конкурсов по поглощению еды на скорость. Среди рисков - механическая асфиксия и резкое повышение сахара в крови.

"Конкурс нехороший, неправильный, огромное поступление сладкого одномоментно может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови. При общей ослабленности организма, нарушении работы поджелудочной железы, когда это уже заранее имеется, это может привести к трагическим последствиям",- предупредил Никитюк.

Также он отметил, что на подобных развлечениях всегда есть большой риск подавиться. Специалист посоветовал не рисковать здоровьем и жизнью ради сиюминутного эпатирования публики.