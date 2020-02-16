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Москвичка скончалась на конкурсе по поеданию пирожных

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Москвичка скончалась на конкурсе по поеданию пирожных
фото: pixabay.com

В Москве веселый конкурс по поеданию кексов на скорость в одном из столичных клубов закончился трагедией: одна из участниц соревнования подавилась пирожным и скончалась на месте.

В соревновании участвовали несколько человек, москвичка была близка к победе, но подавилась, начала задыхаться и упала. Медики вызванной очевидцами скорой помощи констатировали смерть.

Инцидент произошел в субботу, 15 февраля, в центре города. Как сообщает Baza в своем Telegram-канале, погибшей девушке было всего 23 года. Предварительной причиной смерти названо удушье.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", 15 февраля на станции Владимир во время стоянки поезда при странных обстоятельствах умер машинист. Его помощник был доставлен в больницу.

АС

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