13 книжных магазинов в разных городах страны сегодня не будут работать, а их сотрудники выйдут на одиночные пикеты в поддержку осужденных фигурантов дела «Сети».
«Как можно продавать светлые, вечные добрые книги, когда людей пытают?», — говорится в совместном обращении, которое опубликовано в социальных сетях.
Фигуранты дела «Сети» получили сроки от 6-ти до 18-ти лет колонии. Большинство осужденных заявили, что давали признательные показания под пытками.
Подробности читайте в материале "Аргументов недели".
//Общество 13+
13 книжных магазинов в России сегодня закрыты из-за дела «Сети»
17 февраля 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]
13 книжных магазинов в разных городах страны сегодня не будут работать, а их сотрудники выйдут на одиночные пикеты в поддержку осужденных фигурантов дела «Сети».