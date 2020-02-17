13 книжных магазинов в России сегодня закрыты из-за дела «Сети»

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17 февраля 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

13 книжных магазинов в разных городах страны сегодня не будут работать, а их сотрудники выйдут на одиночные пикеты в поддержку осужденных фигурантов дела «Сети».



«Как можно продавать светлые, вечные добрые книги, когда людей пытают?», — говорится в совместном обращении, которое опубликовано в социальных сетях.



Фигуранты дела «Сети» получили сроки от 6-ти до 18-ти лет колонии. Большинство осужденных заявили, что давали признательные показания под пытками.



Подробности читайте в материале "Аргументов недели".



