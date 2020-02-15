Мастера великой культуры или клоуны-марионетки?

//Мнение 13+

15 февраля 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Гоша Куценко и польская актриса Наташа Урбанская, Anatoly Lomohov / globallookpress.com

Утром 13 февраля мне позвонила девушка и срывающимся от идиотского восторга голоском бодро пропела в микрофон: «Александр Николаевич! Вы, конечно, знаете, что Гоша Куценко снялся в новом фильме…». Девочка, наверное, даже не поняла, отчего ее вдруг обложили боцманским матом. Самое приличное в моей тираде было «Идите вы вместе со своим Куценко на…!»

Сорвался, каюсь. Не потому что мне не нравится некий Куценко, я плохо представляю даже, кто это такой. Не люблю, когда торгующих своей мордой в телевизоре людей принимают то ли за их героев в сериалах, то ли вообще за элиту и совесть нации!

Эти мальчики и девочки, тяжелее ручки, которой расписываются в платежной ведомости, ничего в своей жизни не поднимавшие, с чистенькими ногтями играют в фильмах про великую войну. А потом, получив узнаваемость у телеаудитории, торгуются за показ своего фейса в рекламе. Причем, неважно, что рекламировать – очередных аферистов или средство от геморроя, важно чтобы побольше платили!

Недавно судили выходца из этой среды голубого экрана какого-то там Устинова. Боже, как эти творцы человеческих душ и золотые глотки «россии» (именно с маленькой!) возбудились. Писали письма, в очереди стояли за «пикетами» у Старой площади, держали таблички «я/мы Устинов»! Сергей Безруков, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Евгений Цыганов, Максим Виторган, Елена Коренева, Риналь Мухаметов, Евгений Стычкин, Павел Деревянко, Вениамин Смехов, Алексей Гуськов, Мария Ивакова, Ирина Горбачева. Муж прабабушки российской эстрады Максим Галкин, платящий на всех каналах в 4 ночи проценты банку Ургант, открывающий рот Сергей Лазарев и прочие, и прочие…Все словили хайп, все дружно вступились за своего! А как иначе?! А вдруг нас тоже завтра на нары?!

Правильно? Правильно! Своих спасать надо. Но не «мешки ворочать» при этом, что мы вообще за правду, истину и против беспредела. Нет, вы просто своего спасали. Пользуясь своей мордой лица, за коллегу по цеху в бой пойдем, смелость проявим, штаны пропьем, но флот не опозорим! А другие? А чёрт с ними! Пусть тонут, нам спешить надо, «халва!» в рекламном ролике изрекать.

Как раз, когда мне звонили с радостной вестью про Куценко, в глухой во всех смыслах, в том числе и к чужой беде Пензе, семерых молодых людей (младшему 23, старшему 31) военным судом закатали в совокупности на 86 лет общего и строго режима за «терроризм». По так называемого делу запрещенной в «хранимой Богом любимой стране» террористической организации «Сеть». Про доказательства обвинения можно сказать только одно: «неустановленными лицами в неустановленном месте в неустановленное время»… Эта уже совсем даже не смешная формулировка стала привычным штампом в делах об «экстремизьме», которые обычно ведет переименованная Дмитрием Медведевым милиция-полиция. Теперь бред потяжелел, его в уголовном деле пишет «контора глубокого бурения».

Нет ни одного пострадавшего, ни одного реального убедительного доказательства намерений этих ребят совершить столь тяжкие преступления.

Прошло уже больше недели и повис вопрос: с кем вы теперь, мыши культуры? Добились, что вашему протеже год условно, так впрягитесь и за других, которых, как это принято говорить, в вашей среде «по беспределу посадили». Где гневные письма? Где «Я/ты Сеть», где пикеты и посты в фейсбуке или инстаграме? Все, сдулись крутые парни из сериалов? Или Пенза далеко, а Лубянка близко?!

Российские ученые в отличие от лицедеев у государства не в фаворе. Неизвестны народу и потому относительно безопасны для рейтинга власти. Они оторвались от своих диссертаций и написали открытое письмо. Они, просвещённые и действительно искренне переживающие за страну граждане, открыто и громко потребовали от зарвавшегося и завравшегося начальства «немедленно отменить приговор по «делу „Сети“», с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы наших сограждан»

Отрывок из открытого письма ученых: «Откровенно неправосудный приговор свидетельствует о полном параличе независимой судебной системы в нашей стране. В отличие от тех выдуманных «терактов», которые якобы «собирались запланировать» осужденные, решение по «делу „Сети“» и есть самый настоящий акт террора, который наносит жестокий удар по основам российской государственности.

Мы требуем расследовать обстоятельства фабрикации этого дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами. Террор против собственных граждан несовместим с нормальным развитием нашей страны и губителен для ее науки, культуры и образования».

Под этими словами на момент публикации этого материала уже почти три тысячи подписей академиков, членов-корреспондентов, профессоров РАН, докторов и кандидатов наук, научных журналистов…

А где вы: Безруков, Хабенский, Гармаш, Ургант, Мацуев, Гуськов и прочие? Где дочка мушкетера и друга президента Лиза Боярская? Где все холёные телеведущие?? Или вы только умеете за гонорары вещать с экранов заученные чужие слова и мысли? Произносить только оплаченные, зачастую из бюджета, политправильные речи? То, что написано на суфлере? И потом на заработанные ловким язычком деньги отправляете своих детей жить и учиться на Запад, подальше от этой самой Пензы?

Если у вас нет собственного мнения, совести, жажды справедливости и чувства сострадания к простым людям – то вы не наследники великой русской культуры и выдающихся артистов, а лишь размалеванные и отфотошопленные пустоглазые клоуны и марионетки! Очень хочется верить, что не все вы такие и в ближайшие дни страна всё же услышит ваш настоящий голос и ваши личные, невыученные искренние слова.