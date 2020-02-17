Ученые объяснили, почему зеленый чай защищает от онкологии

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17 февраля 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Ученые из Китая исследуют противораковые свойства зеленого чая. Обнаружена связь между частотой употребления полезного напитка и низкими шансами развития рака груди.

Оказалось, что зеленый чай содержит в себе вещество, способное блокировать фермент, который раковые клетки используют для роста. При этом исследователи подчеркивают, что напиток не является универсальным лекарством от онкологии. Еще до конца не известно, относится ли эффект ко всем типам рака молочной железы или лишь к некоторым из них. Также специалисты обращают внимание, что исследования проводились среди китайцев, которые регулярно пьют зеленый чай.