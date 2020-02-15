Учёные выявили связь между интимной жизнью и онкологией

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15 февраля 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Международная группа ученых провела исследование, которое показало, что количество половых партнеров, превышающее десять, увеличивает увеличивает вероятность развития рака.

Подобная корреляция характерна для всех наблюдавшихся вне зависимости от пола. Исследователи из пяти стран (Великобритания, Канада, Италия, Австрия и Турция) проанкетировали 5722 жителей Британии, средний возраст интервьюируемых - 64 года. Среди тех, кто имел более десяти сексуальных партнеров, развитие раковых заболеваний было вероятнее на 91 % и 69 % в сравнении с теми, кто имел меньшее количество партнеров.