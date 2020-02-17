Латвийский священник: Непременно должна существовать цензура

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17 февраля 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Протоиерей Дмитрий Смирнов, фото соцсети

Мнение председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерея Дмитрия Смирнова о том, что гражданские жены – бесплатные проститутки, вызвало большой спор не только у христиан, но и у тех, кто далек от церкви. Одни посчитали, что мнение священнослужителя является верным, а другие – оскорблением. Как к такому высказыванию относятся служители Православной Церкви Прибалтики? Специально для «Аргументов Недели» комментарии протоиерея православного прихода Литвы.

-Отец Николай, как вы относитесь к тому, что сказал протоиерей Дмитрий Смирнов? Многие сочли такие слова за оскорбление.

-А где же тут оскорбление? Слова протоиерея Дмитрия Смирнова верны. Когда мужчина и женщина живут без регистрации и венчания, то это просто блуд! Это женщина считает, что она «замужем», но мужчина считает себя свободным. Никакой ответственности! Ни духовной, ни юридической. Такая женщина просто обслуживает мужчину. А кто обслуживает мужчин? Дама легкого поведения.

-Позвольте, получается, что замужняя женщина «обслуживает» мужа на законном основании. Получается так?

-Нет. Законные отношения есть законные. Прежде всего, они свидетельствуют о серьезности отношений. Никто женщине не сможет сказать, что она не имеет право ни на что! Я понимаю, что мужчинам так удобней. Если что, то собрал вещи и ушел. Якобы, я ничего не обещал. Но, для женщины это звучит оскорбительно. Ее просто использовали и, простите, выкинули. Разве мало таких случаев, когда женщина остается на улице после такого «брака». Недопустимы такие отношения. А если ребенок родится? Что тогда? Без отца? В таком «браке» часто дети остаются незаконнорожденные. Ко мне часто приходят такие женщины и плачут. Чем тут поможешь? Я им говорю: «А что же вы хотели? Вы жили вне брака? Думать нужно было!» Все это очень печально.

-Но, многие женщины хотят официальных отношений, но мужчины не хотят. И им приходится считаться с мнением второй половинки. Иначе, простите, бросит ее. А женщина боится. Просто страх. И нехватка мужчин.

-Какая же это вторая половинка? Половинка, которая серьезно не относится к отношениям? Да, есть жертвенность у русской женщины. Готова многое терпеть. Увы, ничем хорошим такое терпение не заканчивается. Хотите жить с мужчиной – официально оформляйте отношения. Если он не хочет, то и время незачем терять. Ищите другую половинку. Брак – ответственность, отказ от «себя» (порой). Нет ответственности в блуде! Нет!

-Протоиерей Дмитрий Смирнов сказал, что если не удалось в России найти мужа, то следует ехать в Африку. Там много христиан. Извините, но какая Африка? Там не только культура, образ жизни отличается от нашего, но там и российскую женщину не всегда примут. Даже христиане. Зачем провоцировать женщин для поиска мужа в Африке?

-Да, я согласен с вами. Где родился, то там и сгодился. Конечно, нечего искать мужа в Африке. И в родном городе он встретится. Молиться и верить нужно! Богу верить! И не отчаиваться.

-Люди возмутились резким заявлением протоиерея Дмитрия Смирнова. Осуждение и резкость. От Святой Церкви ждут тепла, понимания, прощения. Разве не так?

-Конечно. Мы воспитаны на примере Господа. Любовь, прощение, понимание. А если человек не понимает? Что тогда? Может следует просто «встряхнуть» его. Да, иногда резким словом. Но я не вижу осуждения у протоиерея Дмитрия Смирнова. Он высказал свое мнение. Да, возможно, что резко. Видимо, наболело. Я считаю, что в церкви должна присутствовать цензура. Вот решил, что-то священник написать публично, то сперва отдай свои «мысли» на цензуру. Уверен, что сейчас бы мы не говорили об этом. Резко по форме, но содержание верно. Мое такое мнение.

-Благодарю за беседу.