Школьникам нужно объяснять пользу еды из столовой, уверена омбудсмен

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17 февраля 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская уверена, что дети негативно относятся к школьным обедам, потому что не понимают пользу подобного питания. По её мнению, ребятам нужно объяснить, почему в столовой готовят именно так.

Ярославская отметила, что в школьных столовых еда полезная, но из-за этого она иногда может терять во вкусе. Также омбудсмен предложила разнообразить меню блюдами для ребят с пищевой аллергией.

"Дети плохо едят школьную еду. А почему? Ребятам просто невкусно. Потому что в детском питании практически нет соли, ведь оно диетическое. Опять вопрос школы – нужно объяснить, почему это полезно. Тогда вопросов станет меньше", - заявила она.