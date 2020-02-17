Все новости >>

//Общество 13+

Школьникам нужно объяснять пользу еды из столовой, уверена омбудсмен

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Школьникам нужно объяснять пользу еды из столовой, уверена омбудсмен
Фото: pixabay.com

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская уверена, что дети негативно относятся к школьным обедам, потому что не понимают пользу подобного питания. По её мнению, ребятам нужно объяснить, почему в столовой готовят именно так.

Ярославская отметила, что в школьных столовых еда полезная, но из-за этого она иногда может терять во вкусе. Также омбудсмен предложила разнообразить меню блюдами для ребят с пищевой аллергией.

"Дети плохо едят школьную еду. А почему? Ребятам просто невкусно. Потому что в детском питании практически нет соли, ведь оно диетическое. Опять вопрос школы – нужно объяснить, почему это полезно. Тогда вопросов станет меньше", - заявила она.

АБ

//картина дня

В мире

Предсказаны гибельные для Украины последствия возвращения восставших ДНР и ЛНР

Предсказаны гибельные для Украины последствия возвращения восставших ДНР и ЛНР

Возвращение в состав Украины территорий, контролируемых властями ДНР и ЛНР, будет иметь гибельные последствия для бывшей советской республики. Такую точку зрения озвучил Николай Савельев, журналист из Львова.

Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.

Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только…

//новости ан

Артистка Анастасия Волочкова выговорила бывшему гражданскому мужу, отцу своей единственнй дочери Игорю Вдовину за то, что его дети учатся за границей на ее деньги…

//новости ан

//новости ан

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников прекратить «ритуальные» заграничные поездки. Хабирова возмутили планы госкомитета по внешнеэкономическим связям…

//новости ан

//новости ан