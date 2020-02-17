Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей Советского союза

Судья Конституционного суда Константин Арановский назвал СССР незаконно созданным государством и призвал перестать считать современную Россию его правопреемницей.
Этот вопрос он затронул в контексте разговора о возмещении утерянного жилья детям пострадавших от политрепрессий.
"Восстанавливать справедливость можно не только по вине, но и просто ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию", - считает судья.
Он призвал перестать говорить о причастности России к тоталитарным преступлениям. Арановский заявил, что РФ не участвовала в этом ни лично, ни в правопреемстве.