Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей Советского союза

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17 февраля 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Судья Конституционного суда Константин Арановский назвал СССР незаконно созданным государством и призвал перестать считать современную Россию его правопреемницей.

Этот вопрос он затронул в контексте разговора о возмещении утерянного жилья детям пострадавших от политрепрессий.

"Восстанавливать справедливость можно не только по вине, но и просто ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию", - считает судья.

Он призвал перестать говорить о причастности России к тоталитарным преступлениям. Арановский заявил, что РФ не участвовала в этом ни лично, ни в правопреемстве.