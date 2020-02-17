Эксперт прокомментировал новый способ кражи персональных данных

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17 февраля 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

мобильный телефон, pixabay.com

Эксперт в сфере информационной безопасности Виталий Вехов утром в понедельник, 17 февраля, прокомментировал появление нового способа кражи персональных данных пользователей мобильных устройств.

Ранее стало известно, что мошенники разработали технологию, которая позволяет определять номера пользователей, которые зашли на сайт с мобильного телефона.

Вехов отметил, что сейчас к персональным данным привязаны почти все идентификационные параметры, которые человеку необходимо указать для получения доступа к своей персональной странице или банковскому счету. Новый способ кражи данных опасен тем, что обычно при совершении платежей производится идентификация пользователя с использованием его мобильного телефона, который ранее был авторизован по паспортным данным.

Подчеркивается, что данный метод является достаточно сложным по преступному исполнению, однако эффективным.