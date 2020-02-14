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14 февраля 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Актриса Зоя Бербер, особо известная по роли Леры в сериале "Реальные пацаны", рассказала на своей странице в Instagram, что накануне мошенники похитили с ее банковского счета крупную сумму денег.

"Меня обокрали мошенники на огромную сумму денег. Позвонили, представились сотрудниками банка, сказали, что с моего счета только что был сделан перевод, он заблокирован, но нужно проверить мобильный на вирусы", - рассказала она.

Позже, с номера 900 Зое пришли сообщения. Второпях в беготне между съемками Бербер "поймали в самый "удачный" для них момент": пермская актриса скачала приложение, которое позволило им получить доступ к ее мобильному телефону.

"Я пыталась выключить, но уже было поздно. Сразу позвонила в @sberbank. Я успела сделать несколько скриншотов экрана, где остались данные, куда переводились деньги", - рассказала девушка, отметив, что далее речь пойдет о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Зоя Бербер | ACTRESS (@zberberr)13 Фев 2020 в 12:46 PST