Все новости >>

//Шоу-бизнес 13+

Звезда "Реальных пацанов" попалась на удочку мошенников

, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

Звезда
фото: соцсети

Актриса Зоя Бербер, особо известная по роли Леры в сериале "Реальные пацаны", рассказала на своей странице в Instagram, что накануне мошенники похитили с ее банковского счета крупную сумму денег.

"Меня обокрали мошенники на огромную сумму денег. Позвонили, представились сотрудниками банка, сказали, что с моего счета только что был сделан перевод, он заблокирован, но нужно проверить мобильный на вирусы", - рассказала она.

Позже, с номера 900 Зое пришли сообщения. Второпях в беготне между съемками Бербер "поймали в самый "удачный" для них момент": пермская актриса скачала приложение, которое позволило им получить доступ к ее мобильному телефону.

"Я пыталась выключить, но уже было поздно. Сразу позвонила в @sberbank. Я успела сделать несколько скриншотов экрана, где остались данные, куда переводились деньги", - рассказала девушка, отметив, что далее речь пойдет о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Зоя Бербер | ACTRESS (@zberberr)13 Фев 2020 в 12:46 PST

АС

//картина дня

В мире

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»

Соединенные Штаты, выступившие гарантами безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, обманули Украину. Такое заявление сделал некоторое время назад Александр Турчинов, киевский политик.

Главврач больницы в Ухане Чжан Динюй заявил, что они обнаружили новое эффективное средство для лечения коронавирусной инфекции. По его слова, они провели эксперимент с переливанием плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной COVID-19.

Главврач больницы в Ухане Чжан Динюй заявил, что они обнаружили новое эффективное средство для лечения коронавирусной…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Торбинский сообщил о переезде в США. Последним клубом 35-летнего Торбинского был красноярский «Енисей», который он покинул в июне…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Первая АЭС в Белоруссии строится в Гродненской области. АЭС будет состоять из двух энергоблоков, пуск энергоблока №1 планируется в 2020 году. Россия дала Белорусси кредит…

//новости ан

Бывшего футболиста Александра Кержакова могут лишить возможности управлять автомобилем из-за миллионных долгов по алиментам. Кержаков не может решить вопрос по алиментам…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущие программы «Давай поженимся» оценили сюрприз 39-летней невесты, которая приготовила для жениха танец с Пуделем. Отмечается, что Роза Сябитова и Василиса…

Ангелина Вовк перед днем святого Валентина побывала в Грибоедовском ЗАГСе Москвы вместе со своим возлюбленным Михаилом Куницыным. Сердце 77-летней Вовк трепетало. Подали…

//новости ан