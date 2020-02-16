Подземный ход XIX века, найденный во время реконструкции площади в Севастополе, законсервируют для потомков

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16 февраля 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Подземный ход XIX века, найденный во время реконструкции площади Лазарева в Севастополе, законсервируют для потомков.

Как сообщила первый заместитель директора музея-заповедника «Херсонес Таврический» Татьяна САРАПУЛКИНА, специалисты проникли в ход, полностью срисовали и сфотографировали его строение, чтобы нанести на схему площади.

«Он будет выявлен как объект археологического наследия, мы уже это точно знаем. Мы предлагаем накрыть вход в него полностью плитой, затем проложить гидроизоляцию, потом проложить сигнальную ленту, что дальше копать нельзя – вдруг, какой-то ремонт или еще что-то будет через 200 лет – я не знаю, правда, сколько эти ленты хранятся. В дальнейшем насыпать вручную грунт на уровень одного метра», - цитирует ее «Новый Севастополь».

Историки предполагают, что подземный ход был построен в XIX веке. Его назначение пока остается неясным. По словам САРАПУЛКИНОЙ, сейчас изучать этот ход «сложно и опасно», он обвален в нескольких местах. В экспертном заключении историки дадут рекомендации впредь работать над этим объектом исключительно ручным способом.