Психолог рассказала, как найти свою любовь

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16 февраля 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Семейный психолог Ольга Медведева дала несколько советов о том, где найти любовь. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, россияне ищут вторую половинку среди знакомых, на работе, учебе или в секциях по интересам.

Медведева согласилась, что спутника жизни можно встретить где угодно. При этом она посоветовала ориентироваться на свои цели и четко понимать, что хочется получить от отношений, передаёт Мир24. Специалист подчеркнула, что часто люди сначала создают семью, а уже потом понимают, что у них разные стремления в жизни.

"Семья – это совместное достижение целей, к которым вы двигаетесь вдвоем. Когда вы понимаете, что хотите и готовы быть вдвоем, что вы согласны оглядываться на другого человека и согласовывать с ним свои шаги. Есть желание, а есть ответственность и забота. Надо понимать, у этого человека такие же цели в жизни, как у вас?" - сказала семейный психолог.