В России стали значительно реже разводиться

За минувший год количество разводов в России существенно снизилось. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 14 февраля, сотрудники Федеральной службы государственной статистики.
Число расторжения браков в Российской Федерации за 2019 год сократилось на 56 тысяч случаев по сравнению с показателями 2018 года.
Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Егорова отметила, что в настоящий момент молодые люди в возрасте 25-29 лет активно создают новые семьи, вследствие чего наблюдается также рост регистрации браков.