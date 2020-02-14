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В России стали значительно реже разводиться

, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В России стали значительно реже разводиться
кольцо, pixabay.com

За минувший год количество разводов в России существенно снизилось. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 14 февраля, сотрудники Федеральной службы государственной статистики.

Число расторжения браков в Российской Федерации за 2019 год сократилось на 56 тысяч случаев по сравнению с показателями 2018 года.

Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Егорова отметила, что в настоящий момент молодые люди в возрасте 25-29 лет активно создают новые семьи, вследствие чего наблюдается также рост регистрации браков.

ЕТ

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