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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Путин узаконил обязанности родителей обеспечить после развода детей жильем

, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

Путин узаконил обязанности родителей обеспечить после развода детей жильем
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин узаконил обязанности родителей, которые развелись, обеспечить после развода детей жильем.  Глава российского государства подписал федеральный закон о поправках в Семейный кодекс.

Родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, должны привлекать к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.

Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данное изменение во взаимосвязи с действующим правовым регулированием жилищных прав детей позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты.

ИЧ

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