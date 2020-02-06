Путин узаконил обязанности родителей обеспечить после развода детей жильем

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6 февраля 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин узаконил обязанности родителей, которые развелись, обеспечить после развода детей жильем. Глава российского государства подписал федеральный закон о поправках в Семейный кодекс.

Родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, должны привлекать к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.

Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данное изменение во взаимосвязи с действующим правовым регулированием жилищных прав детей позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты.