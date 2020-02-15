На Дону вошли в моду иностранные имена

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15 февраля 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели», Петр Черненко, "АН-Юг" ]

Фото: Pixabay

С рождаемостью в Ростовской области дела обстоят, мягко говоря, не очень. Если три-четыре года назад на Дону рождалось в среднем 48 тысяч детей, то в позапрошлом родилось чуть больше 41 тысячи, а в прошлом – чуть меньше 40 тысяч.

Впрочем, 2020-й может стать переломным. На такой оптимистический прогноз наталкивает рекордное количество браков, зарегистрированных в регионе в 2018-2019 годах.

На днях мы рассказывали о том, как называют детей в Крыму. Какие же имена предпочитают на Дону?

Около 80 процентов имен – это привычные нашему слуху имена. А самые распространенные из них, из привычных - Даниил и Александр, а также Анастасия и София.

Кстати говоря, когда тридцать лет назад я давал своему сыну имя Даниил, мне пришлось буквально штурмом брать сотрудников ЗАГСА. Они ни в какую не хотели регистрировать это имя, ссылаясь на книгу имен, где такового у них не было, и предлагали мне назвать сына либо Данил, либо Данила. После недели скандалов я тогда победил. И теперь понимаю, не зря. Спустя три десятилетия мои земляки меня поддержали!

Какие имена будут наиболее популярны в будущем, наверное, никто не сможет точно сказать. Однако в Ростовской области и, это зарегистрированный факт, становится все более модным давать детям зарубежные имена. 2019 год в этом смысле стал рекордным. Такого количества Моник, Дан, Барбар, Мишелей, Леонов и Оскаров на берегах Дона прежде никогда не рождалось.

Случались, естественно, и совсем уж необычные имена. В прошлом году поклонники древнегреческой культуры из Азова дали своей дочери имя Ариадна. Сторонники КПРФ назвали свою дочь Вилена. А самым экзотичным, не побоюсь этого слова, стал случай в позапрошлом году. Немолодая уже, кстати, чета из пригорода Ростова назвала своего сына Красавчик.

Признаюсь, когда я узнал об этом случае мне стало на какое-то время грустно. Каюсь, захотелось, чтобы в ЗАГСы вернули ту книгу имен, из-за которой я скандалил по поводу Даниила. Но потом подумал, да какая в сущности разница, как родители называют своих детей. Если модно, пусть будут и Шарли, и Бараки, и Люси… Главное, чтоб они вообще рождались у нас. Чтоб регион перестал быть одним из лидеров в России по убыли населения. А Ростовская область, наряду с Нижегородской и Воронежской, увы, таковыми являются официально. Всего же убыль населения за два последних года зарегистрирована почти в 60 регионах нашей страны.