Ругайа, Сайза, Рафаэлла — новорожденным крымчанкам дают необычные имена

Чаще всего детей в Крыму называют привычными всем именами. Но и оригиналов среди молодых родителей немало.
В прошлом году на полуострове появились на свет 19,4 тысячи детей — это на 6% меньше, чем в 2018. Специалисты предполагают, что это связано с тем, что крымчане стали более ответственно подходить к рождению ребенка. Более 80% младенцев родились в официально зарегистрированных семьях.
Чаще всего родители выбирали своим чадам такие имена, как Егор, Артем, Максим, Александр, София, Анна и Мария. Среди необычных — Алдижон, Лучезар, Эртугрул, Аттил, Командарт, Ругайа, Рафаэлла, Аполинария, Сайза и Лорелея.