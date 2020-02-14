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Ругайа, Сайза, Рафаэлла — новорожденным крымчанкам дают необычные имена

, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Ругайа, Сайза, Рафаэлла — новорожденным крымчанкам дают необычные имена
Фото: pixabay.com

Чаще всего детей в Крыму называют привычными всем именами. Но и оригиналов среди молодых родителей немало.

В прошлом году на полуострове появились на свет 19,4 тысячи детей — это на 6% меньше, чем в 2018. Специалисты предполагают, что это связано с тем, что крымчане стали более ответственно подходить к рождению ребенка. Более 80% младенцев родились в официально зарегистрированных семьях. 

Чаще всего родители выбирали своим чадам такие имена, как Егор, Артем, Максим, Александр, София, Анна и Мария. Среди необычных — Алдижон, Лучезар, Эртугрул, Аттил, Командарт, Ругайа, Рафаэлла, Аполинария, Сайза и Лорелея.

СИ

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