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В сеть слили «неприличное» фото Коломойского

, 13:15 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В сеть слили «неприличное» фото Коломойского
фото Коломойского из телеграм-канала

Один из телеграм-каналов опубликовал фото Игоря Коломойского. Украинский олигарх на нем в неформальной обстановке. Коломойский известен вспыльчивостью и непосредственным поведением. Если бы он узнал, что подобный снимок окажется в интернете, наверно, настучал бы фотографу по голове.

В самом снимке, конечно, нет ничего скандального. Оно больше вызывает улыбку. Миллиардер тюленем развалился на диване. У него на ногах видавшие виды тапочки. Коломойский спит, как будто, пьяный. Возможно, он действительно был выпивши.

«С днем рождения, Игорь Валерьевич», — написал автор телеграм-канала, который опубликовал фото.

День рождения у олигарха был пару дней назад. Не исключено, что снимок был сделан во время празднования.

Впрочем, поза на фото могла стать последствием «котлетной вечеринки». Так называют встречи, на которых олигарх вербует политиков и чиновников.

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