Эксперт объяснила, эффективно ли заклеивать камеры для защиты от хакеров

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15 февраля 2020, 07:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Эксперт по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова объяснила, как эффективно защитить себя от атаки хакеров. По её словам, нужен хороший антивирус и умение правильно заклеивать камеру на устройствах.

«Не секрет, что наклейки оставляют следы и портят оптику. Поэтому, если вы все же хотите физически закрыть камеру, то постарайтесь найти специальные наклейки, которые при необходимости нужно не отдирать, а можно просто сдвинуть в сторону. Однако это не решит вопрос защиты камеры на смартфоне, заклеивать которую категорически неудобно», - поделилась она.

Наместникова отметила, что в данном случае стоит следить за тем, куда вы направляете камеру, особенно, в интимной обстановке. Она добавила, что хакеры любят подмечать такие моменты, а позже использовать материал для шантажа.

«Не забывайте, что заклеивание камеры не защитит от записи голоса с микрофона и, наконец, от шпионажа в те моменты, когда вы сами решили воспользоваться камерой», - напомнила эксперт, отметив, что стоит задуматься о защитных функциях, которые будут блокировать запить звуков и несанкционированное включение камеры.

Она считает, что вышеперечисленные способы позволят пользователям не стать жертвой хакеров.

Ранее сообщалось, что в 2019 году сотрудники ФСБ попросили несколько интернет-сервисов предоставить доступ к перепискам.