СМИ: ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

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12 февраля 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Медуза

Фото: pixabay.com

Источник на интернет-рынке рассказал о заказном письме, которое направили сотрудники ФСБ некоторым интернет-платформам с требованием предоставить доступ к личным перепискам пользователей. Известно, что послание в августе 2019 г. получили интернет-компании из реестра организаторов распространения информации Роскомнадзор.

В сообщении говорится, что компании должны «обеспечить в возможно короткий срок техническую готовность к предоставлению в Центр информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей интернет-сервисов» и предоставить круглосуточный доступ к информационным системам.

Отмечается, что письмо получили такие сайты, как Авито, Хабр, Rutube, Ucoz, Mdi-connect.ru и др. Причиной срочной рассылки стали массовые протесты в Москве.

При этом невыполнение требований наказывается штрафом до 1 млн руб.